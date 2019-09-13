Son Dakika Haberleri: Akçakoca'da zarar gören tabelalar yenilendi
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Akçakoca'da zarar gören tabelalar yenilendi

32 dakika önce

Akçakoca Belediyesi, şehrin dört bir yanında hasar tespit çalışmaları yaparak; bulvar, cadde ve sokak tabelalarını elden geçiriyor.

Akçakoca'da zarar gören tabelalar yenilendi, System.String[]

Akçakoca Belediyesi, şehrin dört bir yanında hasar tespit çalışmaları yaparak; bulvar, cadde ve sokak tabelalarını elden geçiriyor.


Zabıta Müdürlüğünce özel olarak görevlendirilen ekip Akçakoca genelinde zarar gören cadde ve sokak tabelaları, direk ve levhaları tespit ederek, onarımını gerçekleştirdi.


İlçenin Trafik Güvenliğinin sağlanması için, eskiyen tabela direklerini boyayarak elden geçiren ekipler, ekonomik ömrünü tamamlayan direk ve tabelaları ise yenileriyle değiştiriyor. Ekipler özellikle mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE

Akçakoca, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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