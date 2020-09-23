Akçakoca'daki Ceneviz Kalesi'nin yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Asfaltlama çalışmalarından drone görüntüleri

Fen İşleri Müdürü Yasin Efe'nin açıklamaları

Çalışmalardan görüntüler Akçakoca Belediyesi, Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen tarihi Ceneviz Kalesi yolunun asfaltlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Akçakoca'nın en önemli turizm alanlarından olan tarihi Ceneviz Kalesi yolunda asfaltlama çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın girişimleriyle İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarına bugün başlandığı kaydedilen açıklamada, "Asfaltlama çalışmalarını Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Fen İşleri Müdürü Yasin Efe ve daire amirleri yerinde inceledi. Umut Işığı Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz ve ekibi çalışanlara Akçakoca fındığı dağıttı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, tek hedef ve bütün çabalarının ilçeyi modern bir ilçe konumuna kavuşturmak olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.