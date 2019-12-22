Akçakoca'daki festivalde 2 ton hamsi pişirildi - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtılırken, tava ve mangallarda pişirilen hamsiler yendi.

Akçakoca Belediyesi 'Hamsifest' adı atında hamsi festivali düzenledi. Çuhallı Çarşısı mevkiinde düzenlenen festivale Akçakoca başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Akçakoca ve Samsun'dan elde edilen 2 ton hamsi tavalarda ve mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Güzel havanın tadını çıkaranlar müzik eşliğinde horon oynadı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da kalabalıktakilere eşlik ederek horon oynadı.