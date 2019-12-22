Akçakoca'daki festivalde 5 bin kişiye 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'daki festivalde 5 bin kişiye 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika

Akçakoca'daki festivalde 5 bin kişiye 2 ton hamsi ikram edildi

6 saat önce

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı.

Akçakoca'daki festivalde 5 bin kişiye 2 ton hamsi ikram edildi, System.String[]

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 bin kişiye 2 ton hamsi dağıtıldı.

Akçakoca Belediyesince Çuhallı Çarşısı'nda bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festivale yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivale katılanlara 2 ton hamsi ikram edildi.

Folklor gösterisi sunulan festivalde bazı yerel sanatçılar konser verdi.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçakoca'nın doğası ve deniziyle Karadeniz'in en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek "Bu tür festivaller ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor." dedi.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz da festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bir sel felaketi geçirdik. Bu gibi kültürel olaylara daha sıklıkla başvurarak Akçakoca halkının moralini tekrar yerine getirip ileriye daha güzel bakmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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