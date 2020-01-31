Akçakoca'dan deprem bölgesine yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'dan deprem bölgesine yardım eli - Son Dakika

Akçakoca'dan deprem bölgesine yardım eli

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı birimi tarafından, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler için toplanan yardım malzemeleri, kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Akçakoca'dan deprem bölgesine yardım eli, System.String[]

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı birimi tarafından, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler için toplanan yardım malzemeleri, kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.


Yardımların toplandığı kamyon, belediye önünden hareket etmesinin öncesinde Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz son çalışmaları yerinde inceledi. Akçakoca halkının verdiği ihtiyaç maddelerinin yükleneceği kamyonun hareketinden önce açıklamalarda bulunan Akçakoca Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Muammer Büyük, toplanan yardımların deprem bölgesine ücretsiz taşıdıklarını bulunun için de mutlu olduklarını ifade etti.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise, "Elazığlı ve Malatyalı depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felektin bir benzeri geçmiş yıllarda bizlerde yaşadık. Geçtiğimiz yaz Düzce ve Akçakoca olarak sel afetinde kayıplar verdik. Bu nedenle depremzede kardeşlerimizi en iyi anlayanların bizler olduğunu düşünüyorum" dedi.


Başkan Yanmaz, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara daha başsağlığı dileyerek yardım malzemelerinin dolu olduğu kamyonu Elazığ'a uğurladı. - DÜZCE

Akçakoca, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:41 Kaynak: İHA
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