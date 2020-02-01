Akçakoca'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Akçakoca ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, dualarla bölgeye gönderildi.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın meydana gelen sel felaketinde kayıplar yaşadıklarını, bu nedenle depremzedelerin acılarını iyi bildiklerini söyledi.

Depremzedeler için bir kamyon malzeme toplandığını belirten Yanmaz, "1999 yılında iki deprem yaşadık. Elazığ'daki yaşanan depremin açısını yaşamış kişiler olarak ve Akçakoca halkı da elini taşın altına koyarak, Elazığ'daki kardeşlerimize sahip çıkabilmek adına yardım kampanyası başlattık." diye konuştu.

Daha sonra yardım kamyonu, dualar eşliğinde bölgeye gönderildi.