Akçakoca'dan kısa kısa

Akçakoca'da iki gün sürecek olan Tiyatro Günleri başlıyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Akçakoca Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek olan Tiyatro Festivali'nin 30-31 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Parkı Değirmenağzı Amfi Tiyatro sahnesinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, festivalde 3 oyunun sahneleneceği aktarılarak komedi, romantik komedi ve çocuk oyunu gösterilerinin de yer alacağı ifade edildi.

Park ve bahçeler temizleniyor

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından Akçakoca genelinde hasar gören parklar elden geçiriliyor.



Akçakoca genelindeki parkların bakımı için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, şunları söyledi:

"Vatandaşın kullanımına açık olan park ve yeşil alanlarda sorun olmamasına büyük önem veriyoruz. Bu yüzden müdürlüğümüzün sorumluluk alanında olan ve şehrin dört bir yanındaki parkları sürekli kontrol ederek olumsuzluklara kısa süre içinde müdahale ediyoruz."