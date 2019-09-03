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Akçakoca'dan kısa kısa

2 saat önce

Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can Derneği (DOHAYCAN) üyeleri, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

Akçakoca'dan kısa kısa, System.String[]

Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can Derneği (DOHAYCAN) üyeleri, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

Belediye makamında gerçekleşen ziyarette, Akçakoca'da belediye bünyesinde yapılan çalışmalar konuşuldu.

Başkan Yanmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirmek istedikleri sosyal ve kültürel projelere belediye olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Okul bahçeleri temizleniyor

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okullarda çevre temizliğine başladı.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, tatil boyunca okul ve çevrelerinde temizlik faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirten Yanmaz, şunları kaydetti:

"Ekipler, Akçakoca ilçesindeki tüm okul ve çevrelerinde temizlik yaparak öğrencilerin yeni döneme tertemiz okullarda girmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Şefliği ekipleri, daha temiz bir Akçakoca için aralıksız çalışmaya devam ediyor."

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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