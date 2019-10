Akçakoca'dan kısa kısa

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, itfaiye tanıtım standını ziyaret etti.

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Akçakoca Merkez Cami önünde kurulan itfaiye standını ziyaret eden Yanmaz, itfaiye personelinden bilgi aldı.

Zor şartlar altında itfaiye personelinin çalıştığını belirten Yanmaz, şöyle konuştu:

"İtfaiye Haftası nedeniyle Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü personelimizi ziyaret ederek İtfaiye Haftası'nı kutladık. Her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan itfaiye personelimizin gününü kutlar, bir can olsun kurtarabilir miyiz inancıyla yangın ve doğal afetle mücadelede yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, ülkemizin her köşesinde, her zaman görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize de sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılar dilerim."

İlçe Başkanları toplantısı

Akçakoca'da siyasi partilerin ilçe başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP İlçe Başkanı Mustafa Özensel, Akçakoca sorunları konusunda yapılan güç birliğinin önemli meyveler verdiğini söyledi.

Toplantıda, gündem maddeleri olarak KOSGEB kredileri, Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısıyla mücadele, derelerin ıslahları, beton santrali, yeni hastane konuları görüşüldü.