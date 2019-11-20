Akçakoca'dan kısa kısa

Bosna-Hersek'te düzenlenen Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasında derece elde eden sporcular, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü ziyaret etti.

Türkiye adına 44 kiloda birinci olan Akçakocalı Yaren Sala, 38 kiloda ikinci olan Arda Işık ve Türkiye Judo Şampiyonasında 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Melisa Kahraman, Kaymakam Öztürk'ü ziyaret etti.

Öztürk, başarılarından dolayı sporculara teşekkürlerini sunarak, "Başarıları duyunca çok gururlandım. Emeği geçen hocalara ve velilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaret, sporculara hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Ülkü Ocaklarından Kaymakam Öztürk'e ziyaret

Akçakoca Ülkü Ocakları Başkanı Eray Muhammet Ustabaş ve yönetimi kurulu üyeleri Kaymakam Yasin Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, gençlerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında sohbet edilirken, yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.