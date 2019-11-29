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Akçakoca'dan kısa kısa

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz başkanlığında, istişare toplantısı düzenlendi.

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Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz başkanlığında, istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Encümen Salonu'ndaki toplantıda, Akçakoca Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz, Hakan Öztaş ile meclis üyeleri Şenol Yazgan, Sinan Akın, Hanife Tetik, Mesut İnceoğlu'nun katıldığı toplantıda Akçakoca Belediyesinin çalışmaları ele alındı.

Türk Kızılay'dan ziyaret

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Üngüt, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürk de Türk Kızılay'ının yaptığı çalışmaları anlattı.

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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