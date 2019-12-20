Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika

Akçakoca'dan kısa kısa

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi kış mevsimi öncesi yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Akçakoca'dan kısa kısa, System.String[]

Akçakoca Belediyesi kış mevsimi öncesi yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt, yama, bordür, parke döşeme ve durak çalışmalarına kış mevsimi öncesinde yoğun bir çalışma ile devam ediyor.

Başkan Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt, kaldırım, orta refüj, kavşak çalışmaları ve yeni yolların hizmete sunulmasının yanı sıra özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bakım, onarım ve yama çalışmalarını kış gelmeden yoğunlaştırdık. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürme gayretindeyiz.' ifadesini kullandı.

Hamsi Festivali Başlıyor

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da 22 Aralık Pazar günü turizmin gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla hamsi festivali düzenlenecek.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Osman Gülen Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüzlerce tava üzerinde tonlarca hamsi pişirilip konuklara ikram edilecek. Festivalde, yerel sanatçıların yanı sıra sanatçı Candeniz ve Grup Mapa da sahne alacak. Tüm bölge halkını festivale davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
23:30 Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında soruları yanıtladı - Son Dakika
23:27 Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri - Son Dakika
23:26 Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
23:22 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]