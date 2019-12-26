Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika

Akçakoca'dan kısa kısa

6 saat önce

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Nazım Pazvant'ı ziyaret etti.

Akçakoca'dan kısa kısa, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Nazım Pazvant'ı ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, Başkan Pazvant'ı 30 Aralık'ta üniversitenin konferans salonunda düzenlenecek sel afetinin izlerini anlatan etkinliğe davet etti.

Başkan Pazvant ziyaret nedeniyle öğrencilere teşekkür etti.

Pazvant, her türlü desteğin verileceğini belirterek,"30 Aralık'ta üniversitenin konferans salonunda yapılan etkinliğe katılacağım. Böyle bir projeyi yaptığınız için teşekkür ederim. Kurum olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Türk Kızılayı'ndan ziyaret

Türk Kızılayı Akçakoca Başkanı Özkan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Akçakoca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Öztürk, yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan Emniyet Müdürü Ünsal'a görevinde başarılar diledi.

Öztürk, Akçakoca'nın huzur ve güvenliği için geldiği günden itibaren titiz çalışması nedeniyle Emniyet Müdürü Ünsal'a teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor! 10 ayda 920 bin turist geldi
Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:40 TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
19:39 Kocaeli yerli otomobil yollarda - Son Dakika
19:38 BBP Genel Başkanı Destici yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
19:38 İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
19:27 Bayburt'ta ekonomik gelişmeler ele alındı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]