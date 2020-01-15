Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlara budama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan ağaçlara budama yapıldığını belirtti.

Tehlike arz eden ve çevreyi kirleten ağaçların budandığını aktaran Yanmaz, "Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dalları çok fazla uzayan, tehlike oluşturan ve çevreyi kirleten ağaçlara karşı hem temizlik, hem de bakım çalışması yapıldı." ifadesini kullandı.

CHP İlçe Başkanı mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı seçilen Tuğrul Abanoz, mazbatasını aldı.

Hükümet konağına yönetim kurulu üyeleri ile gelen Abanoz, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Funda Arık'tan mazbatasını aldı.

Mazbatasını alarak parti binasına gelen Abanoz, burada yaptığı konuşmada, tüm parti üyelerine ve delegelerine teşekkür etti.

CHP'nin Akçakoca'da tüm halka hitap edeceğini belirten Başkan Abanoz, "Bizler artık Akçakoca'da, CHP'nin daha güçlü olması için tüm kesimlerle birlikte çalışacağız. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.