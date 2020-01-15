Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika

Akçakoca'dan kısa kısa

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlara budama çalışması gerçekleştirdi.

Akçakoca'dan kısa kısa, System.String[]

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlara budama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan ağaçlara budama yapıldığını belirtti.

Tehlike arz eden ve çevreyi kirleten ağaçların budandığını aktaran Yanmaz, "Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dalları çok fazla uzayan, tehlike oluşturan ve çevreyi kirleten ağaçlara karşı hem temizlik, hem de bakım çalışması yapıldı." ifadesini kullandı.

CHP İlçe Başkanı mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı seçilen Tuğrul Abanoz, mazbatasını aldı.

Hükümet konağına yönetim kurulu üyeleri ile gelen Abanoz, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Funda Arık'tan mazbatasını aldı.

Mazbatasını alarak parti binasına gelen Abanoz, burada yaptığı konuşmada, tüm parti üyelerine ve delegelerine teşekkür etti.

CHP'nin Akçakoca'da tüm halka hitap edeceğini belirten Başkan Abanoz, "Bizler artık Akçakoca'da, CHP'nin daha güçlü olması için tüm kesimlerle birlikte çalışacağız. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Yanlış yaptık
Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı BBP lideri Destici, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
22:48 Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı - Son Dakika
22:48 Kahramanmaraş'taki hırsızlık operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
22:46 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (1) - Son Dakika
22:46 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz" - Son Dakika
22:46 ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azil maddelerini Senatoya yolladı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:50:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]