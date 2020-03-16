Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika
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Akçakoca'dan kısa kısa

6 saat önce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde liman içinde çevre düzenlenmesine başlandı.

Akçakoca'dan kısa kısa, System.String[]

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde liman içinde çevre düzenlenmesine başlandı.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liman içinde tadilatların başladığını söyledi.

Liman içinde kötü görünümü gidermek için çalışma yapıldığını belirten Yanmaz, "Liman içinde bir düzenleme çalışmamız var. Bunun biraz daha kapsamını geliştirerek liman içindeki iskelenin tadilat işine girdik. Bunun da sebebi ise hoş görüntü olmamasıdır. Öyle çok fazla maliyeti olan bir iş de değil. İnşallah çok güzel iş yaparak hizmete sunacağız." diye konuştu.

- Çivi Deresi temizlendi

Akçakoca'nın merkezinden akan Çivi Deresi Akçakoca Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, Çivi Deresi'nde aralıklarla temizlik çalışmasının yapıldığını söyledi.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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