Son Dakika Haberleri: Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş makinesi ile temizlendi

Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş makinesi ile temizlendi

3 saat önce

Akçakoca ilçesinde bulunan Değirmenağzı plajı Ramazan Bayramı için hazırlandı.

Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş makinesi ile temizlendi, System.String[]
Akçakoca ilçesinde bulunan Değirmenağzı plajı Ramazan Bayramı için hazırlandı.

Akçakoca Belediyesi yaz sezonu hazırlıkları kapsamında Fen işleri birimi dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Akçakoca Ceneviz kalesi yolu üzerinde bulunan Değirmenağzı Plajı bayram için hazırlanıyor.

Akçakoca Belediyesine ait iş makinesi sahile inerek kumsal düzeltildi. Kış aylarında kumların dağ gibi büyümüş olması nedeniyle dozer tarafından düzeltilerek bayrama Akçakoca'ya gelecek yerli ve yabancı turistler için hazırlandığı belirtildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:34 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Akçakoca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacağı Ücretler Belli Oldu Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi Hadise'nin Ramazan Bayramındaki Konserlerinden Kazanacağı Ücret Belli Oldu Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş makinesi ile temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]