Son Dakika Haberleri: Akçakoca Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı
Son Dakika Güncel Akçakoca Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı

1 saat önce

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne 11 doktor atandığı bildirildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı, System.String[]

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne 11 doktor atandığı bildirildi.

Hastanenin Başhekimi Muzaffer Haldun Çolak, yaptığı açıklamada, hastanede 9 doktorun göreve başladığını, yakın zamanda 2 doktorun daha göreve başlayacağını söyledi.

İhtiyaç olunan tüm alanlarla ilgili olarak çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Hekim kadromuz son atamalarla birlikte genişlemeye başladı. Acil servisimizde bugün itibarıyla 9 pratisyen hekimin ataması gerçekleştirildi. Görevlerine başlamış durumdalar. Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde 2 hekimimiz aktif olarak görev vermeye başlayacak. Atama dönemlerimizde ihtiyaçlarımızı tamamlamak üzere taleplerimizi iletmeyi sürdürüyoruz."

Çolak, acil servis alanının genişleteceğini, bu sayede hızlı bir şekilde hastaların ihtiyaçlara yanıt verileceğini sözlerine ekledi.

Devlet Hastanesi, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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