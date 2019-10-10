Akçakoca Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne 11 doktor atandığı bildirildi.

Hastanenin Başhekimi Muzaffer Haldun Çolak, yaptığı açıklamada, hastanede 9 doktorun göreve başladığını, yakın zamanda 2 doktorun daha göreve başlayacağını söyledi.

İhtiyaç olunan tüm alanlarla ilgili olarak çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Hekim kadromuz son atamalarla birlikte genişlemeye başladı. Acil servisimizde bugün itibarıyla 9 pratisyen hekimin ataması gerçekleştirildi. Görevlerine başlamış durumdalar. Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde 2 hekimimiz aktif olarak görev vermeye başlayacak. Atama dönemlerimizde ihtiyaçlarımızı tamamlamak üzere taleplerimizi iletmeyi sürdürüyoruz."

Çolak, acil servis alanının genişleteceğini, bu sayede hızlı bir şekilde hastaların ihtiyaçlara yanıt verileceğini sözlerine ekledi.