Akçakoca emniyeti ve muhtarları huzur ve güven için toplandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akçakoca emniyeti ve muhtarları huzur ve güven için toplandı - Son Dakika

Akçakoca emniyeti ve muhtarları huzur ve güven için toplandı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde huzur ortamının sürdürülmesi için ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe muhtarları bir toplantı ile buluştu.

Akçakoca emniyeti ve muhtarları huzur ve güven için toplandı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde huzur ortamının sürdürülmesi için ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe muhtarları bir toplantı ile buluştu. Akçakoca ilçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal'ın makamında gerçekleşen Huzur Toplantısında mahalle muhtarları fikirlerini paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının oldukça verimli geçtiği ve mahallelerde huzur ortamının korunmasına yönelik önerilerin not alındığı bilgisine ulaşıldı.


Huzur toplantısının ana konularının yabancı uyruklu vatandaşlar, kadına şiddet, mahallelerdeki metruk binalar, işbirliği ve iletişim kurulmasına yönelik çalışmaların olduğu öğrenilirken, Huzur Toplantılarının önümüzdeki günlerde tekrar edileceği bilgisi edinildi. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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