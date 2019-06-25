Akçakoca Kaymakamı Öztürk, açılışa katıldı
40 dakika önce
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, ilçede hizmet vermeye başlayan şarküteri ve manavın açılışını yaptı.
Akçakoca
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Kaymakamı Yasin Öztürk
, ilçede hizmet vermeye başlayan şarküteri ve manavın açılışını yaptı.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta Kaymakam Öztürk kurdeleyi keserek iş yerini gezdi.
Vatandaşa hizmet veren tüm esnafa teşekkür eden Öztürk, yeni açılan iş yerinin sahiplerine de bol kazanç diledi.
İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu da açılış duası yaptı.
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