Akçakoca Kaymakamı Öztürk şehitlik ziyaretinde bulundu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitlik ziyaretinde bulundu, gazileri ziyaret etti.



Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlığına ziyarette bulundu dua etti.



Kaymakam Öztürk, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; Ülkesine, Devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. 15 Temmuz da Türk Milleti'nin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper eden Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, Aziz Milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE