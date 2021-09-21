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Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

21.09.2021 10:31
Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Son çıkan mülki idare amirleri kararnamesinde Akçakoca Kaymakamlığına atanan Mustafa Can'a, Vali Cevdet Atay hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Son çıkan mülki idare amirleri kararnamesinde Akçakoca Kaymakamlığına atanan Mustafa Can'a, Vali Cevdet Atay hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Akçakoca Kaymakamlığı görevine başlayan Kaymakam Mustafa Can'a Vali Cevdet Atay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Atay'ı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun ile İlçe jandarma komutanı Yüzbaşı Özgür Kıvcı'da karşılayarak Akçakoca'da asayiş olayları ile ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Mustafa Can, deniz sezonunun sona ermesi, balık sezonunun başlaması ile ilgili ilçede yapılanlar hakkında Vali Atay'a bilgiler verdi. - DÜZCE

Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

Cevdet Atay, Mustafa Can, Hisarcık, Akçakoca, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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