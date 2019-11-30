Son Dakika Haberleri: Akçakoca Kent Konseyi Adnan Yaman güven tazeledi
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Akçakoca Kent Konseyi Adnan Yaman güven tazeledi

6 saat önce

Akçakoca Kent Konseyinin genel kurulu yapıldı.

Akçakoca Kent Konseyi Adnan Yaman güven tazeledi, System.String[]

Akçakoca Kent Konseyinin genel kurulu yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde tek aday olan Adnan Yaman yeniden başkan oldu.


Akçakoca Kent Konseyi'nin Genel Kurulu Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Geçmiş dönem başkanı olan Adnan Yaman'nın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulu yönetecek divan kuruluna, Turan Lokumcu ve Derya Çolpan seçildi. Adnan Yaman, geçmiş dönem çalışmalarını anlattı. Kent konseyinin ne olduğu, çalışma usulleri ve sorumluluk alanlarını anlatan Yaman, eski başkan Fikret Albayrak döneminde kurulan kent konseyinin kuruluşunda, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan seçimde tekrar başkanlığa seçilen Yaman, "Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın bize tam destek vereceğine olan inancımızla buradayız" diye konuştu. - DÜZCE

Kent Konseyi, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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