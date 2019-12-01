Son Dakika Haberleri: Akçakoca Kent Konseyi Genel Kurulu seçimleri yapıldı
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Akçakoca Kent Konseyi Genel Kurulu seçimleri yapıldı

6 saat önce

Akçakoca Kent Konseyi'nin Genel Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Adnan Yaman güven tazeledi.

Akçakoca Kent Konseyi Genel Kurulu seçimleri yapıldı, System.String[]

Akçakoca Kent Konseyi'nin Genel Kurulu seçimlerinde mevcut başkan Adnan Yaman güven tazeledi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut Başkan Adnan Yaman, genel kurulda yaptığı konuşmada, kent konseyinin çalışma usullerini ve sorumluluk alanlarını anlatarak konseyin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise Kent Konseyi Başkanı Yaman'a teşekkür ederek, "Adnan Beyin yeniden başkan olmasında ısrar edip destek sözü verdik. İnşallah Akçakoca'nın geleceğine çok şey katacaksınız. Her zaman maddi ve manevi olarak yanınızda olacağım." dedi.

Kent Konseyi, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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