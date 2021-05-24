Akçakoca müftüsü hakkında savcılık soruşturma başlattı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, camideki vaazında söylediği sözler nedeniyle Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında Karasu Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ramazan Bayramı'nda akrabalarını ziyaret etmek için Sakarya Karasu'ya gelen, Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, camide vaaz verdi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" dedi. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, " İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin, bir takımın da başkanı" diyerek, Ali Koç'u ima etti.