Akçakoca MYO'da hukuk ve adalet söyleşisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca MYO'da hukuk ve adalet söyleşisi - Son Dakika

Akçakoca MYO'da hukuk ve adalet söyleşisi

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda "Hukuk Alanında Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında 'Hukuk ve Adalet Söyleşisi' gerçekleştirildi.

Akçakoca MYO'da hukuk ve adalet söyleşisi, System.String[]

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu'nda "Hukuk Alanında Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında 'Hukuk ve Adalet Söyleşisi' gerçekleştirildi.


Programa; Akçakoca Cumhuriyet Savcıları Samet Yelis ve Oğuzhan Yardım, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci'nin açılış konuşmasıyla başlayan programda Cumhuriyet Savcıları Samet Yelis ve Oğuzhan Yardım, hukuk alanında mesleki gelişime yönelik bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı. Bu alanda toplum nezdinde merak edilen önemli soruların da cevap bulduğu etkinliğe Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu.


Söyleşi sonrasında Cumhuriyet Savcıları Samet Yelis ve Oğuzhan Yardım'a, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu adına Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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