Akçakoca'nın "Antikacılar kralı" ziyaretçilerine tarihi eserleri sergiliyor - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'nın 'Antikacılar kralı' ziyaretçilerine tarihi eserleri sergiliyor - DÜZCE - Son Dakika

Akçakoca'nın "Antikacılar kralı" ziyaretçilerine tarihi eserleri sergiliyor - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Tarihi Mahalle Pazarı"nda antika eşyaları sergileyen ve "Antikacılar kralı" olarak anılan 57 yaşındaki Mehmet Kral, ziyaretçilerine tarihi yaşatıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Tarihi Mahalle Pazarı"nda antika eşyaları sergileyen ve "Antikacılar kralı" olarak anılan 57 yaşındaki Mehmet Kral, ziyaretçilerine tarihi yaşatıyor.

Yukarı Mahalle Pazarı'nda yaklaşık 200 yıllık tarihi eşyaları sergileyen Kral, küp, su saklama kabı, gaz lambası, radyo, telefon, közlü ütü, fotoğraf ve dergileri nostalji seven ziyaretçileriyle buluşturuyor.

"Eski olsun benim olsun" sloganıyla yola çıktığını ifade eden Mehmet Kral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle pazarı kurulduktan sonra ne yapabilirim düşüncesiyle antika eşyaları sergilemek istediğini söyledi.

Bu mahallenin tarihini yaşatmak adına böyle bir şey yaptığını dile getiren Kral, "Eski olsun benim olsun sloganıyla çıktım bu yola. Burayı da kiraladım. Mahalleyi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Eski eşyaları değerlendiriyorum. Her gelen de memnun. Her kesimden iyi şeyler alıyorum. Mahalle pazarını eski eşyalar ile yaşatmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"Çoğu 150-200 yıllık"

"Gelen turistler tarihe doysun bana yeter." diyen Kral, burada her şeyi satmadığını, sergilediğini ifade etti.

Kral, gelenlerin bir şeyler almasının şart olmadığını belirterek, "Gezsinler, doyuma ulaşsınlar, tarihi yaşasınlar. Mutlu olsunlar o bize yeter. Biz kimseden bir şey de istemiyoruz." dedi.

Bölgenin tarihini yaşatmak istediğini vurgulayan Kral, şunları kaydetti:

"Çoğu 150-200 yıllık. Mahalle kurulduğundan beri olan her şey burada sergileniyor. Dışarıdan hiçbir mal yok. Hepsi mahallenin eşyaları. Beşik, tava, hayvan zilleri, sofralar, dikiş aleti bunların hepsi dedelerimizden, annelerimizden kalan eşyalar. Bunları sergileyerek yaşatmaya çalışıyorum. Allah izin verirse devam ettireceğim."

Akçakoca'nın Antikacılar kralı ziyaretçilerine tarihi eserleri sergiliyor - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaylada araçları kara saplanan aile kurtarıldı
Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar

Son Dakika Haberleri
20:48 ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro yarışı bıraktı - Son Dakika
20:44 Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
20:44 Bakan albayrak: kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
20:44 Başkan Geylani, esnaf ve basın mensuplarını ziyaret etti - Son Dakika
20:42 Lüleburgaz'da, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' kapsamında ilk mecliste çocuklar toplandı - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:47:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'nın "Antikacılar kralı" ziyaretçilerine tarihi eserleri sergiliyor - DÜZCE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]