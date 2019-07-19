Akçakoca'nın Esmahanım köyünde oluşan hasar görüntülendi
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Kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle 7 kişinin kaybolduğu Akçakoca'nın Esmahanım köyünde oluşan hasar görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:49 Kaynak: AA
Kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle 7 kişinin kaybolduğu Akçakoca
'nın Esmahanım köyünde oluşan hasar görüntülendi.
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