Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor

16.06.2022 15:50
Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) kapsamına girmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) kapsamına girmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Yanmaz, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile görüştükten sonra çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Keşir'in Akçakoca'ya geldiğini anımsatan Yanmaz, "'AK Parti İlçe Başkanlığı ile istişare ederek, Akçakoca ve Düzce'nin turizm bölgesine alınmasını için çalışmaları başlatın ve bana dosya halinde verin.' dedi. Biz de elimizden geleni yaparak çalışmaları başlatacağız." bilgisini verdi.

Turizm alanının Akçakoca'ya büyük faydası olacağını vurgulayan Yanmaz, şunları kaydetti:

"Bunun Akçakoca için ne önemi var? Akçakoca'ya gelecek yatırımcıların, birinci derecede turizm olanaklarından, imkanlarından yararlanabilmelerini sağlayacak. Bir de 100 metre kıyı kenar kanunu var. Bu kapsama girdiğiniz zaman iyileştirmeler oluyor. Dolayısıyla ne kadar bu konuyla ilgili yatırımcı çekebilirsek, Akçakoca'nın gelecekte önünün açılacağını düşünüyorum."

YORUMLAR
500
Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker ve beraberindekiler Ankara'da ziyaretlerde bulundu AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker ve beraberindekiler Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Mehmet Okan Yanmaz, AK Parti, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:56:51. #1.11#
SON DAKİKA: Akçakoca'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'ne alınması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement