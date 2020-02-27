Akçakoca'nın tarihi simgeleri onarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçakoca'nın tarihi simgeleri onarıldı - Son Dakika

Akçakoca'nın tarihi simgeleri onarıldı

6 saat önce

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'nın simgelerinden olan merkez cami karşısında bulunan tarihi savaş topları yenilendi.

Akçakoca'nın tarihi simgeleri onarıldı, System.String[]

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'nın simgelerinden olan merkez cami karşısında bulunan tarihi savaş topları yenilendi.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile Yalı Mahallesi Akçakoca merkez camisinin karşısında bulunan Savaş topları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılarak yeni yüzüne kavuştu.


Başkan Okan Yanmaz; "Kurtuluş Savaşının ve Akçakoca'nın simgesi olan tarihi topları korumak bizlerin görevi. Batı Karadeniz'in İncisi olarak bilinen Akçakoca'mızı daha ileri seviyelere taşımak için tarihi varlıklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni fazlası ile yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Bilindiği gibi, tarihimizin önemli bir parçası olan toplardan biri, Akçakoca'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kahramanlık mücadelesinden ötürü, dönemin Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilçemize hediye edilmişti. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Batı Karadeniz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçakoca'nın tarihi simgeleri onarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]