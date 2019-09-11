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Akçakoca otomobil festivaline ev sahipliği yapacak

40 dakika önce

Akçakoca Belediyesi ve Düzce Tuning iş birliği ile düzenlenen otomobil festivali, 14 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunlarını Akçakoca Liman'da buluşturacak.

Akçakoca otomobil festivaline ev sahipliği yapacak, System.String[]

Akçakoca Belediyesi ve Düzce Tuning iş birliği ile düzenlenen otomobil festivali, 14 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunlarını Akçakoca Liman'da buluşturacak.


Bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı otomobil kültürü festivali, 14 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve Pazar günü son bulacak olan festival Akçakoca Limanda yapılacak. Otomobil severler ve modifiye tutkunlarının bir araya geleceği Otomobil Festivali'ne birbirinden güzel araçlar katılacak.


Klasik otomobil, ve diğer motorlu araçların sergileneceği festival 7'de 70'e her kesime hitap edecek şekilde organize edildi. Giriş ücretinin alınmayacağı etkinlikte, birbirinden renkli yaklaşık 250 araç otomobil ve modifiye meraklısı hayranıyla buluşacak. Festivalde; sürpriz çekilişler, halk arası ödüllü oyunlar, hediyelerin yanı sıra Dj Janti de sahne alacak. - DÜZCE

Akçakoca, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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