Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar oldu

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Genel Kurulu'nda başkanlığa Rıza Çakar seçildi.

Akçakoca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren ve 73 oy alan Rıza Çakar, dernek başkanı oldu.

Çakar, yaptığı konuşmada, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

Akçakoca'ya iyi hizmetler getirmek için çalışacağını belirten Çakar, "Akçakoca turizmini en iyi hale getirmek için ekibimiz ve tüm Akçakocalılar ile çalışacağız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.