Son Dakika Haberleri: Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar oldu
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Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar oldu

20 dakika önce

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Genel Kurulu'nda başkanlığa Rıza Çakar seçildi.

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar oldu, System.String[]

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Genel Kurulu'nda başkanlığa Rıza Çakar seçildi.

Akçakoca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren ve 73 oy alan Rıza Çakar, dernek başkanı oldu.

Çakar, yaptığı konuşmada, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

Akçakoca'ya iyi hizmetler getirmek için çalışacağını belirten Çakar, "Akçakoca turizmini en iyi hale getirmek için ekibimiz ve tüm Akçakocalılar ile çalışacağız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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