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Akçakoca Uluslararası Finduk Fest başladı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde 3 gün sürecek Uluslararası Finduk Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Akçakoca Uluslararası Finduk Fest başladı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde 3 gün sürecek Uluslararası Finduk Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde deniz turizminin başlamasıyla birlikte 3 gün sürecek Uluslararası Finduk Fest'e ev sahipliği yapacak. Kortej yürüyüşü ile başlayan festival birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca Aleyna Tilki, Niran Ünsal gibi ünlü isimler festivalde sahne alacak. Festivalin açılışında bilgiler veren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz; Finduk Fest ile birlikte Akçakoca İlçesi'nin Ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımının yapılmaya çalışılacağını ayrıca Akçakoca'nın en temel geçim kaynağı olan Fındığını da tema olarak aldıklarını söyledi. Okan Yanmaz ayrıca 80 bin turistin Ramazan Bayramını Akçakoca'da geçirdiğini yaz boyunca turist sayısının fazlalaşmasını beklediklerini söyledi.

Okan Yamaz; "Akçakoca'nın en temel geçim kaynağı fındık. Bizde Fındığı baz alarak, festival yaptık. Festivalimiz üç gün sürecek. Amacımız İlçemizin kültürel, tarihi değerlerini gelecek nesillere aktarmaktır. Bunun için kalıcı bir festivale ev sahipliği yapmaya çalıştık. 3 Gün boyunca Ülkemizde tanınan isimler Aleyna Tilki, Niran Ünsal gibi isimler sahne alacak. Ayrıca bir çok etkinliklerde düzenlenecek" dedi.

3 Gün sürecek festivalde Kırk yama sergisi, Düzce Fotoğraf Gönüllülerinin çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi, resim sergisi ile birçok spor etkinlikleri düzenlenecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Aleyna Tilki, Düzce, Akçakoca, Güncel
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