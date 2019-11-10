Son Dakika Haberleri: Akçakoca ve Kaynaşlı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri
Son Dakika Güncel Akçakoca ve Kaynaşlı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

Akçakoca ve Kaynaşlı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ile Kaynaşlı ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Akçakoca ve Kaynaşlı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ile Kaynaşlı ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Akçakoca'da Hükümet Konağı önündeki törene, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Öztürk ile Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın anıta çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynaşlı'da da Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından program düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kaynaşlı, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:57:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçakoca ve Kaynaşlı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]