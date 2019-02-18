Son Dakika Haberleri: Akçakoca'ya Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak

Akçakoca'ya Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak

1 saat önce

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağı bildirildi.

Akçakoca'ya Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak, System.String[]
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'nin, mimarisiyle göz kamaştıracak yeni bir Aile Sağlığı Merkezi'ne kavuşacağı belirtildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ilk olarak 2005 yılında ilimizde başlayan Aile Hekimliği uygulamasında vatandaşlarımıza daha hızlı, kaliteli ve yerinde sağlık hizmeti verme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Akçakoca ilçesi Hacıyusuflar Mahallesi'nde ikamet eden bölge sakinlerinin daha hızlı ve yerinde sağlık hizmeti alma noktasında önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan yeni Aile Sağlığı Merkezi, en kısa sürede tamamlanacak. Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca Kaymakamlığı ve hayırsever marifetiyle yapımına başlanılacak olan Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği Birimi, gebe izlem ve aile planlama odası, aşı ve bebek çocuk izleme odası, tıbbi müdahale odası, emzirme odası yer alacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Düzce, İl Sağlık Müdürlüğü, Akçakoca, Güncel
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