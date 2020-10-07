Akçakoca'da AB projeleri hayata geçirilecek - Son Dakika

AB Uyum Süreci Projeleri'nde görev alan akademisyen, Montenegro Mediterranean Üniversitesi Profesörü Dr. Salih Kaya, Avrupa Birliği projelerinin Akçakoca'da gerçekleştirilmesi için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Sürecin bir an önce başlaması gerektiğini ifade eden Kaya, "Avrupa Birliği Fonları'ndan diğer belediyeler gibi Akçakoca Belediyesi'nin de faydalanabilmesi için AB ülkeleri ile ilişkilerin sıcak tutulması, AB uyum projeleri oluşturulması, gerekli ve fonlar sivil toplum ile güçlendirilmeli. " dedi.

AB ülkesi olan Montenegro'nun başkenti olan Podgorica Belediye Başkanı ile telefonda görüşerek en kısa sürede karşılıklı temasta bulunulması konusunda bilgi alan Kaya, hızlı bir şekilde karşılıklı iletişime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, Akçakoca için festival projesi hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl Akçakoca'da festival düzenlenmesine yönelik proje hazırlandık ve bu proje AB tarafından ilk onaydan geçti ikinci onayın gelmesi ile Uluslararası festivallerin tekrar başlayacak."

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen Yanmaz ise bu tür projelerin özellikle sahil kentleri için önemli olduğunu ifade etti.