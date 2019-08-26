Son Dakika Haberleri: Akçakoca Yaz Şenlikleri sona erdi
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Akçakoca Yaz Şenlikleri sona erdi

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir süredir devam eden 'Yaz Şenlikleri' sona erdi.

Akçakoca Yaz Şenlikleri sona erdi, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir süredir devam eden 'Yaz Şenlikleri' sona erdi.

Akçakoca Belediyesince Liman mevkisinde yapılan konserler ve çeşitli etkinliklerle devam eden şenlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Yaz Şenlikleri'nin Akçakocalılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Birçok sanatçının Akçakoca halkı ve bölgeye gelen turistlerle buluştuğunu ifade eden Yanmaz, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde turizm amaçlı olarak başlattığımız şenlikler, yaşanan sel felaketi sonrasında vatandaşlarımıza büyük moral oldu. Önümüzdeki aylarda da Hamsi Festivali yapmayı hedefliyoruz."

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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