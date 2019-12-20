Akçakoca yollarında kış hazırlığı devam ediyor - Son Dakika

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt, yama, bordür, parke döşeme ve durak çalışmalarına kış mevsimi öncesinde yoğun bir çalışma ile devam ediyor.



Akçakoca Belediyesi ilçe genelinde yol iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı deforme olan güzergahlar bakım ve onarımdan geçerek kışa hazır hale getiriliyor.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz,"Kış mevsimi öncesinde şehrin birçok noktasında bakım,onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor" şeklinde konuştu. Tüm yolların kaliteli bir düzeye ulaştırmak adına ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başkan Yanmaz, "Ekiplerimiz yoğun bir tempo ile cadde ve sokaklarımızı daha nitelikli ve kaliteli seviyeye ulaştırmak için yol ve alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına asfalt,kaldırım,orta refüj,kavşak çalışmaları ve yeni yolların hizmete sunulmasının yanı sıra özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde bakım,onarım ve yama çalışmalarını kış gelmeden yoğunlaştırdık.Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz.Şehrimizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmet götürme gayretindeyiz" dedi. - DÜZCE