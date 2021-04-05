Heyelan sonrası Akçakoca yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Heyelan sonrası Akçakoca yolu trafiğe açıldı

Ana yol için çalışmalar başlatıldı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 27 Mart akşamı Düzce- Zonguldak yolunda meydana gelen heyelan sonrasında yol trafiğe kapatılmıştı. Bölgede acil olarak servis yolu yapılarak hizmete açıldı.

Düzce'de 27 Martta sağanak yağış sebebi ile Düzce-Zonguldak yolunda heyelan meydana gelmişti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından yolun trafiğe açılması için ilk etapta servis yolu yapılması kararlaştırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 6 günlük çalışmasının ardından bölgede servis yolu tamamlandı. Levhalar, yol çizgileri, bariyerler ve su kanalları ile birlikte açılan yol tek şeritli gidiş geliş olarak kontrollü açıldı. Ana yolun yapım çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak heyelan sonrasında oluşan kalıntılar kaldırılacak. Daha sonra bölgede tekrar heyelan olmaması için beton bloklar dikilecek. Daha sonra yolda dolgu çalışmaları yapılmasının ardından ana yolda yenilenip trafiğe açılacak.