Son Dakika Haberleri: Akçakocalı balıkçıların hevesleri kursaklarında kaldı
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Akçakocalı balıkçıların hevesleri kursaklarında kaldı

43 dakika önce

Akçakocalı balıkçıların hevesleri kursaklarında kaldı -Karadeniz balıkçılara balık vermediDÜZCE - Hafta sonunu Karadeniz'e olta atarak geçirmek isteyen balıkçılar umduklarını bulamadı.

Akçakocalı balıkçıların hevesleri kursaklarında kaldı
- Karadeniz balıkçılara balık vermedi
DÜZCE - Hafta sonunu Karadeniz'e olta atarak geçirmek isteyen balıkçılar umduklarını bulamadı. Balıkçılar balık tutamayınca oltaları erken topladılar.
Olta balıkçıları hafta sonu Karadeniz'in yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e olta atan balıkçılar umduklarını bulamadı. Denizdeki dalga ve fırtına balıkçıların balık tutmasına engel oldu. Balıkçılar sabah saatlerinde denizde balık olduğunu ancak balığın öğlen saatlerine doğru kaçtığını söylediler.
Akçakocalı balıkçıların hevesleri kursaklarında kaldı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:59 Kaynak: İHA
Karadeniz, Genel
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