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Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri Öğretmenler Günü'nüne özel hazırladıkları klipte "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendirdi.

Akçakocalı öğrenciler öğretmenleri için söyledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri Öğretmenler Günü'nüne özel hazırladıkları klipte "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendirdi.


24 Kasım öğretmenler günü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Öğretmen İçin Çal – Akçakoca" projesi hayata geçirildi. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ün eşi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selma Öztürk ile Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri'nin birlikte hazırladıkları proje kapsamında öğrenciler Akçakoca'nın birçok güzelliğe sahip bölgesinde öğretmenler için "Benim Adım Öğretmen" şarkısını seslendirdiler.


Hem farkındalık oluşturmak hem de Akçakoca'nın güzelliklerini tanıtmak amaçlanan proje, Öğretmenler gününde sosyal medya hesaplarında, internet video paylaşım platformlarında ve internet sitelerinde gösterime girdi. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
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