Son Dakika Haberleri: Akçakocalı vatandaşlar Dadalı köyünde "Geleceğe nefes" dedi
Son Dakika Güncel Akçakocalı vatandaşlar Dadalı köyünde 'Geleceğe nefes' dedi

Akçakocalı vatandaşlar Dadalı köyünde "Geleceğe nefes" dedi

6 saat önce

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, emniyet yetkilileri ve vatandaşlar ile birlikte Dadalı Köyünde "Geleceğe nefes" fidan dikme kampanyasına katıldı.

Akçakocalı vatandaşlar Dadalı köyünde

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, emniyet yetkilileri ve vatandaşlar ile birlikte Dadalı Köyünde "Geleceğe nefes" fidan dikme kampanyasına katıldı.


"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşurken Akçakoca'da da düzenlenen törenle binlirce fidan toprakla buluştu. Akçakocalı vatandaşları yoğun ilgi gösterdiği kampanya da Kaymakam Yasin Öztürk'de eline kazma ve kürek alarak fidan dikti. - DÜZCE

Yasin Öztürk, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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