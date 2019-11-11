Akçakocalı vatandaşlar Dadalı köyünde "Geleceğe nefes" dedi
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Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, emniyet yetkilileri ve vatandaşlar ile birlikte Dadalı Köyünde "Geleceğe nefes" fidan dikme kampanyasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, emniyet yetkilileri ve vatandaşlar ile birlikte Dadalı Köyünde "Geleceğe nefes" fidan dikme kampanyasına katıldı.
"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşurken Akçakoca'da da düzenlenen törenle binlirce fidan toprakla buluştu. Akçakocalı vatandaşları yoğun ilgi gösterdiği kampanya da Kaymakam Yasin Öztürk'de eline kazma ve kürek alarak fidan dikti. - DÜZCE
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