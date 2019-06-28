Son Dakika Haberleri: Akçalar ile birleşen HOSAB ihracatta 1 milyar dolara ulaşacak
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Akçalar ile birleşen HOSAB ihracatta 1 milyar dolara ulaşacak

23 dakika önce

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ile Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin, HOSAB çatısı altında birleşmesini öngören protokol imzalandı.

Akçalar ile birleşen HOSAB ihracatta 1 milyar dolara ulaşacak, System.String[]
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ile Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin, HOSAB çatısı altında birleşmesini öngören protokol imzalandı. Birleşme ile birlikte HOSAB, ihracatta yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme, istihdamda da 15 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03 
Organize Sanayi Bölgesi, Hasanağa, Akçalar, Ekonomi
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