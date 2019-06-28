Akçalar ile birleşen HOSAB ihracatta 1 milyar dolara ulaşacak
23 dakika önce
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ile Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin, HOSAB çatısı altında birleşmesini öngören protokol imzalandı.
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03
ile Akçalar
Organize Sanayi Bölgesi'nin, HOSAB çatısı altında birleşmesini öngören protokol imzalandı. Birleşme ile birlikte HOSAB, ihracatta yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme, istihdamda da 15 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.
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