Son Dakika Haberleri: Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç
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Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç

34 dakika önce

2019 Yaz dönemi ilk yağlı güreşleri Akçalören krısal mahallesinde düzenlendi.

Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç, System.String[]
2019 Yaz dönemi ilk yağlı güreşleri Akçalören krısal mahallesinde düzenlendi. Akçalören güreşlerinde Baş pehlivanlığı final müsabakasında Kürşat Korkmaz'ı yenen yenen İsmail Koç kazandı.

İvrindi'de bu yıl 16. düzenlenen Akçalören Yağlı Pehlivan Güreşleri nefes kesen müsabakalara sahne oldu. 307 sporcunun katıldığı yağlı güreş müsabakalarında Yarı final güreşlerinde Kürşat Korkmaz, Kırkpınar Baş pehlivanlarından İsmail Balaban'ı, İsmail Koç'ta Serhat Gökmen'i yenerek finale çıktı. Yapılan Başpehlivanlık müsabakasında çok zorlu geçen güreş sonrası İsmail Koç, rakibi Kürşat Korkmazı yenerek, şampiyon oldu.

Buyıl 16. düzenlenen Akçalören güreşleri sonrası açıklama yapan ıvrindiBelediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Bu yıl yağlı güreşlerinin yaz sezonu müsabakaları Sındırgı Akçalören ile start aldı. Kırkpınar ve Kurtdereli güreşlerine katılan çok sayıda Başpehlivan güreşlerimize katılarak, bizleri onurlandırdılar. Umarım güreş severleri memnun edecek güreşler seyretmişlerdir. Ata sporumuzu izlemeye gelen halkımıza ve Ata sporumuzu ifa eden pehlivanlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Akçalören'de yağlı güreşleri yorumlayan Merhum Kırkpınar eski Başpehlivanlarından Mehmet Ali Yağcı'nın oğlu Bülent Yağcı'da yaptığı açıklamada, Bu yağlı güreş sezonunda çok çekişmeli baş pehlivanlık müsabakalarına sahne olacağa benziyor. Sındırgı Akçaören güreşleri büyük sürprizlere sahne oldu. Bu yıl Kırkpınar, Kurtdere ve Elmalı güreşlerinde ismi duyulmamış güreşçilerin şampiyon olduğunu duyarsanız şaşırmayın" şeklinde konuştu.

Akçalören Güreşlerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Marmara Yağlı Güreşler Bölge Sorumlusu Canip Domakin ve çok sayıda güreş sever izledi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
İvrindi, Kırkpınar, Spor
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