Son Dakika Haberleri: Akcan'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı
Son Dakika Güncel Akcan'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

Akcan'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

7 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan İş Adamı Adnan Akcan, Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Akcan'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde müteahhitlik yapan İş Adamı Adnan Akcan, Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.


İş Adamı Adnan Akcan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 81. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında Atatürk'ü minnetle andığını ifade etti.


Akcan, "Kurtuluş Savaşının eşsiz kahramanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin bugün çok daha iyi anlaşılması gerekir. Büyük devlet adamı, büyük komutan, çağdaşlığın, bilimselliğin, aydınlığın ve gelişmenin öncüsü olan Atatürk'ün yaptıklarıyla, konuşmalarıyla ve davranışlarıyla sadece Türk milletine değil tüm dünyaya milletlerine örnek oldu. Millet olarak bizlere düşen görev ise büyük bedeller ödenerek kurmuş olduğu cumhuriyetimizi, sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak ortak sorumluluğumuz olmalıdır. Ülkemizi, hedef olarak göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmak olmalıdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
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