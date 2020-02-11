Akcan'dan İdlip saldırısına tepki - Son Dakika
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Akcan'dan İdlip saldırısına tepki

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 askerimizin şehit olduğu olaya tepki gösterdi.

Akcan'dan İdlip saldırısına tepki, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 askerimizin şehit olduğu olaya tepki gösterdi.


Önceki gün 5 askerin şehit düştüğü 5 askerinde yaralandığı saldırıya tepki gösteren Akcan, "İdlib'de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan kahraman askerlerimize düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
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