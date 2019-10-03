Son Dakika Haberleri: Akcan, inşaat sektörünü değerlendirdi
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Akcan, inşaat sektörünü değerlendirdi

35 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan, inşaat sektörü değerlendirmesinde bulundu.

Akcan, inşaat sektörünü değerlendirdi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit İşadamı Adnan Akcan, inşaat sektörü değerlendirmesinde bulundu.


Türkiye'de, Adıyaman'da ve Gölbaşı ilçesinde konut talebinin artarak devam ettiğini söyleyen Adnan Akcan, özellikle orta ve orta alt gruba ait konut ihtiyacına dikkat çekti. İnşaat sektöründe yüzde 5 oranında bir büyüme beklediklerini söyleyen Akcan, "Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında arttı. Kampanyalar devam ettikçe konut satışlarının daha da hızlanacak. Emlak ve inşaat sektörüne Eylül ayından itibaren getirilen yeni standartlar hem hayat kalitesinin yükseltilmesini hem de olası bir depremin yıkıcı etkilerinin azaltılmasını hedefliyor. Emlak ve inşaat sektörü ekonominin lokomotifidir. Yapılan iyileştirmeler ile konut satışlarında patlama bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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