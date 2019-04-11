Akçaova'da Paşalı Dönemi Başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesinde 31 Mart yerel seçimlerinde birinci dönem muhtar seçilen Dursun Paşalı ve ekibi mazbatalarını aldılar.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesinde 31 Mart yerel seçimlerinde birinci dönem muhtar seçilen Dursun Paşalı ve ekibi mazbatalarını aldılar.



Farklı bakış, çağdaş anlayış, bilinçli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile Akçaova'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Akaova'nın yeni muhtarı Dursun Paşalı, "Mahallemiz Aydın karayolu üzerinde olması, yaşanabilir ve sakinliği ile önemli bir merkez. Her geçen gün gelişen mahallemize ve mahalle sakinlerimize hizmet etmek ve mahallemizin refah seviyesini arttırmak için arkadaşlarımız ile yola çıktık. 31 Mart seçimlerinde mahalle sakinlerimiz bize hizmet etme yetkisini verdi. Bize verilen bu yetkiyi güler yüzle, farklı bir anlayış ile yerine getirmek için çalışacağız. Yerel yönetimler ile işbirliği yaparak mahallemize hizmetlerin gelmesine öncülük yapacağız. Ben ve aza arkadaşlarım mahalle sakinlerimiz tarafından bize verilen görev süresi içinde ortak akılla Akçaova'yı daha yaşanabilir bir mahalle hedefine ulaştıracağız. Mahalle sakinlerimize bize güvendikleri ve inandıkları için teşekkür ediyorum" dedi.



31 Mart yerel seçimlerinde Akçaova Muhtarlığına Dursun Paşalı, azalıklara Rafet Çakal, Adem Pehlivan, Yaşar Küçük ve Serkan Öztürk seçildi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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