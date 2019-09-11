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Akçaova yolu bakımdan geçirildi

31 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'dan başlayan ve Şile-Ağva'ya kadar uzanan yolu hem güvenilir hem de konforlu hale getiriyor.

Akçaova yolu bakımdan geçirildi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'dan başlayan ve Şile- Ağva'ya kadar uzanan yolu hem güvenilir hem de konforlu hale getiriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Cezaevi'nin arkasında yer alan ve Şile- Ağva'ya kadar uzanan 16 kilometrelik Akçaova yolu üzerinde bozuk olan bölgeleri düzelterek daha konforlu ve güvenliğe uygun hale getirdi. Yapılan çalışmalarda 2 bin 700 ton asfalt kullanan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kocaeli'den Şile- Ağva'ya gidecek araçların daha konforlu bir yolda gitmesi için bakım çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tüm yolları ulaşıma uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kandıra Cezaevi'nin arkasında yer alan ve Şile-Ağva'ya kadar uzanan yolda bakım çalışması gerçekleştirdi. 16 kilometrelik yolda gerçekleşen bakım çalışmaları sonunda Büyükşehir ekipleri, 2 bin 700 ton asfalt kullandı. Yapılan çalışmalar sonunda Akçaova yolu, daha konforlu, modern ve güvenilir hale geldi. - KOCAELİ

Akçaova, Şile, Ağva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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