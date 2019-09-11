Akçaova yolunda yol yapım çalışması
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'dan başlayan ve Şile-Ağva'ya kadar 16 kilometre uzunluğundaki Akçaova yolunda çalışma yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'dan başlayan ve Şile- Ağva'ya kadar 16 kilometre uzunluğundaki Akçaova yolunda çalışma yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akçaova yolunda bulunan bozuk bölgelerin düzeltilerek yolun daha konforlu hale getirildiği ve bu çalışmalarda 2 bin 700 ton asfalt kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, kent genelindeki tüm yolların ulaşıma daha uygun hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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