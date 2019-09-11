Son Dakika Haberleri: Akçaova yolunda yol yapım çalışması
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Akçaova yolunda yol yapım çalışması

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'dan başlayan ve Şile-Ağva'ya kadar 16 kilometre uzunluğundaki Akçaova yolunda çalışma yürütüyor.

Akçaova yolunda yol yapım çalışması, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'dan başlayan ve Şile- Ağva'ya kadar 16 kilometre uzunluğundaki Akçaova yolunda çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akçaova yolunda bulunan bozuk bölgelerin düzeltilerek yolun daha konforlu hale getirildiği ve bu çalışmalarda 2 bin 700 ton asfalt kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, kent genelindeki tüm yolların ulaşıma daha uygun hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kandıra, Akçaova, Şile, Ağva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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