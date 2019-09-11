Akçaova yolunda yol yapım çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'dan başlayan ve Şile- Ağva'ya kadar 16 kilometre uzunluğundaki Akçaova yolunda çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akçaova yolunda bulunan bozuk bölgelerin düzeltilerek yolun daha konforlu hale getirildiği ve bu çalışmalarda 2 bin 700 ton asfalt kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, kent genelindeki tüm yolların ulaşıma daha uygun hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.