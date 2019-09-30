Son Dakika Haberleri: Akçapınar Çeşmesi'ne çevre düzenleme çalışması yapıldı
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Akçapınar Çeşmesi'ne çevre düzenleme çalışması yapıldı

11 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçe merkezinde bulunan sokak çeşmelerini hızlı bir çalışma ile akar hale getiren İnönü Belediyesi kırsal alanlarda bulunan çeşmeleri unutmadı.

Akçapınar Çeşmesi'ne çevre düzenleme çalışması yapıldı, System.String[]

Eskişehir'in İnönü ilçe merkezinde bulunan sokak çeşmelerini hızlı bir çalışma ile akar hale getiren İnönü Belediyesi kırsal alanlarda bulunan çeşmeleri unutmadı.


İnönü Belediye Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarına Akçapınar Çeşmesi ile devam etti. Yaklaşan kış sezonu öncesi Akçapınar Çeşmesi etrafında temizlik çalışması yapan İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, iş makineleri ile tesviye çalışması yaptıkları çeşme etrafına stabilize malzeme yayarak zemin iyileştirme çalışması yaptı. Çeşmeden her gün hayvanlarını sulayan besiciler, İnönü Belediyesine ve Belediye Başkan Kadir Bozkurt'a yağmur sezonu öncesi çeşme etrafında yapılan iyileştirme çalışmasından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çeşme, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:52 Kaynak: İHA
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